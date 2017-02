Amokalarm in Berufskolleg im Sauerland

Großeinsatz der Polizei in Menden

Im sauerländischen Menden ist es am Mittwochmorgen zu einem Amokalarm gekommen. Ein Polizeihubschrauber kreist über der Stadt, Beamte durchsuchen das Gebäude.

"Wir ermitteln derzeit, ob etwas dran ist", sagte ein Polizeisprecher am Mittwochmittag der Nachrichtenagentur dpa. Der Amokalarm sei in der Schule ausgelöst worden, die Schüler und Lehrer hätten sich darauf regelkonform verhalten.

Polizeisprecher Manfred Dilling sagte dem Nachrichtensender "n-tv", dass man den Bereich um das Kolleg weiträumig abgesperrt habe. Der Alarm habe während des regulären Unterrichts stattgefunden. Was genau in dem Gebäude vorgefallen ist, sei noch unklar. Man sei aber sehr sicher, dass es in den Straßen rund um das Gelände keinen bewaffneten Menschen gebe.

"Es gibt aktuell keine Hinweise, dass sich ein Täter im Umfeld bewegt", sagte der Sprecher der dpa. Das Gebäude werde weiter durchsucht.

Die "Neue Mendener Zeitung" berichtet, die Polizei sei mit einem großen Aufgebot vor Ort und habe die Werler Straße gesperrt. Dort liegt das Hönne-Berufskolleg.

Wie der "Westfälische Anzeiger" berichtet, habe die Pressestelle der Polizei noch keinerlei Einzelheiten nennen wollen - auch nicht dazu, wie die Alarmierung der Einsatzkräfte konkret zustande gekommen sei. Weiter heißt es, dass Schüler per Lautsprecher-Durchsage dazu aufgefordert worden seien, sich in den Klassenräumen einzuschließen.

>>> Inzwischen ist bekannt, dass der Amokalarm ein Fehlalarm war >>>

(felt)