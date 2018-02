Mit einem Geständnis hat vor dem Essener Landgericht der Prozess um ein angebliches Mordkomplott begonnen. Ein 20-Jähriger hat zugegeben, mehrfach auf eine 16-Jährige eingestochen zu haben.

Der Angeklagte sagte am Montag vor Gericht, dass er am Abend des 4. September 2017 in Dorsten drei Mal mit einem Messer auf die 16-jährige Bekannte eingestochen habe - in Bauch, Kopf und Schulter. Das Leben der Jugendlichen konnte nur durch eine Not-Operation gerettet werden.

Zu der Tat will er von seiner ebenfalls angeklagten Ex-Partnerin angestiftet worden sein. Die 27-Jährige habe gefordert, dass er die 16-Jährige binnen zwei Tagen umbringe. Sonst würde sie es tun. Hintergrund soll Eifersucht gewesen sein. Die Anklage lautet auf Mordversuch.

(dpa)