Die Tatverdächtigen vom Anschlag auf den Dortmunder Mannschaftsbus stehen nicht mehr im Fokus der Ermittlungen. Wie die Bundesanwaltschaft mitteilte, gebe es bei beiden Männern bislang keine Hinweise auf eine Tatbeteiligung.

Während ein zunächst tatverdächtiger 28-jähriger Deutscher aus Fröndenberg im Kreis Unna damit auf freiem Fuß bleiben darf, wurde gegen den bereits festgenommenen 26-jährigen Iraker Haftbefehl erlassen. Dabei geht es aber nicht um die Beteiligung an dem Dortmunder Anschlag, vielmehr steht Abdul Beset A. im Verdacht, ein Mitglied der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) zu sein und im Irak eine IS-Einheit angeführt zu haben.

Laut Bundesanwaltschaft soll der Beschuldigte sich spätestens Ende 2014 im Irak dem IS angeschlossen haben. Den Erkenntnissen zufolge führte er dort das Kommando über eine Einheit von etwa zehn Personen. Aufgabe seiner Einheit war es demnach, Entführungen, Verschleppungen, Erpressungen und auch Tötungen vorzubereiten.

Am Tatort in Dortmund waren drei textgleiche Bekennerschreiben gefunden worden, die auf einen islamistischen Hintergrund hinwiesen. Daraufhin hatte die Bundesanwaltschaft am Mittwoch zwei Verdächtige identifiziert, einen Iraker und einen Deutschen. Bei beiden wurden die Wohnungen durchsucht.

Anschlag auf BVB-Bus

Am Dienstagabend hatten drei Explosionen den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund erschüttert. Für die Sprengladungen wurden Metallstifte verwendet, die die Fenster des Busses schwer beschädigten und teilweise auch ins Innere drangen. Dabei wurde der BVB-Spieler Marc Bartra so schwer an der Hand verletzt, dass er noch am Abend operiert werden musste.

Das eigentlich für den Abend angesetzte Champions League-Viertelfinalspiel gegen den AS Monaco wurde daraufhin auf Mittwoch verlegt. Noch am Abend war nicht nur in Deutschland eine Welle der Solidarität mit dem BVB zu spüren. Über den Kurznachrichtendienst Twitter fanden unter dem Stichwort #bedforawayfans zudem viele französische Fans spontan eine Unterkunft in Dortmund.

Beim Nachholspiel am Mittwoch war beiden Mannschaften der Schock noch deutlich anzumerken, letztlich verlor der BVB unglücklich mit 2:3. Wie Mittelfeldspieler Nuri Sahin nach dem Spiel sagte, hatten die Dortmunder die Partie gegen ihren Willen bestreiten müssen. BVB-Trainer Thomas Tuchel warf dem europäischen Fußballverband Uefa vor, das Spiel ohne das Einverständnis des Vereins auf den Tag nach dem Anschlag verlegt zu haben. Das bestritt die Uefa im Gespräch mit unserer Redaktion allerdings.

Anmerkung der Redaktion: In einer vorherigen Version des Textes hatten wir in der Überschrift geschrieben, der festgenommene Iraker sei nicht am Angriff beteiligt gewesen. Richtig ist jedoch, dass es laut den Behörden für eine Beteiligung des Mannes bislang keine Belege gibt.

