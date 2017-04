Unterdessen hat Bundesinnenminister Thomas de Maizière angekündigt, den Antiterror-Kampf in Deutschland zu verstärken. "Ich setze mich dafür ein, dass die Behörden so gut wie möglich aufgestellt sind, um weitere Anschläge zu verhindern", sagte er der "Bild"-Zeitung. Beim Thema Sicherheit im Stadion sieht de Maizière aber auch die Fußballvereine und die Deutsche Fußball Liga (DFL) in der Pflicht. Was am Dienstagabend in Dortmund passiert sei, hätte der BVB nicht verhindern können, sagte er. Aber "alle Beteiligten tragen hier ihren Teil der Verantwortung und das sollte auch zukünftig so bleiben", so de Maizière.