Spezialeinheiten haben in den Duisburger Stadtteilen Marxloh und Bruckhausen Wohnungen durchsucht und zwei Männer festgenommen. Sie werden verdächtigt, einen Anschlag auf das CentrO in Oberhausen geplant zu haben. Am Donnerstagabend hatte es einen Großeinsatz der Polizei an dem Einkaufszentrum gegeben.

Aktuelle News - Anis Amri angeblich in Mailand erschossen

Bei den beiden festgenommenen Männern handelt es sich um ein Brüderpaar aus dem Kosovo. Die Männer sind 28 und 31 Jahre alt und stehen im Verdacht, einen Anschlag auf das CentrO in Oberhausen vorbereitet zu haben. Die beiden wurden am Freitag gegen 00.45 Uhr in Gewahrsam genommen. Weitere Einzelheiten zu den Männern kann die Polizei derzeit nicht machen.

Nach Informationen unseres Reporters Christian Schwerdtfeger hatten Beamte im Duisburger Stadtteil Marxloh zwei Autos und eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus durchsucht und im Stadtteil Bruckhausen ebenfalls eine Wohnung.

Hinweis aus Sicherheitskreisen

Die Beamten ermitteln nach eigenen Angaben mit Hochdruck, wie weit die Vorbereitungen vorangeschritten waren und ob weitere Personen daran beteiligt sind. Es gebe einen Anfangsverdacht, dem man nun nachgehe, sagte ein Sprecher der Polizei Essen am Freitagmorgen unserer Redaktion. Sollte sich dieser erhärten, werde die Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Derzeit liefen die Vernehmungen. Das NRW-Innenministerium äußerte sich zunächst noch nicht dazu.

Anwohner Markus Hockenbrink, der in dem Haus in Marxloh wohnt, sagte unserem Reporter, er habe in der Nacht noch mit einem Kollegen Musik in seiner Wohnung gehört, als er draußen Krach bemerkt habe. Beim Blick aus dem Fenster habe er Polizei und SEK-Einsatzkräfte gesehen.

Als er anschließend in den Hausflur gegangen sei, seien ihm die Beamten entgegengekommen und hätten ihn zurück in die Wohnung geschickt. Zu den beiden Verdächtigen konnte er nicht viel sagen, außer dass es mit der betreffenden Familie "immer wieder Ärger" gegeben habe.

Zusätzliche Einsatzkräfte am CentrO

Die Einsatzleitung der Polizei in Essen hatte am Donnerstag einen entsprechenden Hinweis aus Sicherheitskreisen erhalten. Einen Bericht der "Bild"-Zeitung, wonach der Hinweis vom Verfassungsschutz kam, wollte der Polizeisprecher nicht kommentieren.

Gegen 18 Uhr wurden zusätzliche Polizeikräfte im Bereich des CentrO Oberhausen und des angrenzenden Weihnachtsmarktes zur Gefahrenabwehr aufgeboten. In ziviler Kleidung und in Uniform kontrollierten sie im Umfeld, deutlich sichtbar für Besucher und Kunden.

Das CentrO ist eines der größten Einkaufs- und Freizeitzentren Europas. Auf zwei Etagen sind dort rund 250 Geschäfte vertreten. Wegen des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt in Berlin sind die Sicherheitskräfte in Deutschland, aber auch in anderen westlichen Ländern in besonderer Alarmbereitschaft.

Zu den Gründen des Polizeieinsatzes in Oberhausen hatte sich die Polizei am Abend – vor den Festnahmen – noch nicht äußern wollen. Auf Anfrage unserer Redaktion sprach die Essener Polizei noch allgemein von einer "angespannten Sicherheitslage". Auch bei Twitter nahm die Polizei allgemein Bezug auf eine geänderte Sicherheitslage nach dem Anschlag von Berlin.

Im Nachgang zu #Breitscheidplatz in Berlin stellen wir uns zu ihrer Sicherheit um Weihnachtsmärkte und Menschenmengen stark auf #PolizeiOB — Polizei NRW OB (@polizei_nrw_ob) December 22, 2016

Die Polizei lief in Sechser- und Achtergruppen mit Maschinenpistolen auf dem Weihnachtsmarkt Streife und befragte Passanten. Die Besucher des Weihnachtsmarkts verhielten sich ruhig und normal.

Nach 22 Uhr begann die Polizei damit, ihre Kräfte vor Ort sichtbar zu reduzieren.

#CentrO und #Weihnachtsmarkt sind wie jeden Tag seit 22 Uhr geschlossen. Ein Großteil der Kräfte hat den Bereich verlassen #PolizeiOB — Polizei NRW OB (@polizei_nrw_ob) December 22, 2016

Oberbürgermeister Sören Linke will sich auf Anfrage unserer Redaktion nicht zu den Festnahmen äußern. Der CDU-Ratsvorsitzende und Rechtsanwalt Rainer Enzweiler, der eine Kanzlei in Marxloh hat, sagte unserer Redaktion: "Ich war von dieser Nachricht erschüttert. Im Fernsehen sieht man immer die Bilder, und dann werden direkt vor meiner Haustür Terrorverdächtige verhaftet."

Als nach den Anschlägen in Paris ein Hassprediger in einer Hinterhofmoschee auftreten sollte, "was wir mit unserem Protest ja noch rechtzeitig verhindern konnten", das sei für ihn schon erschreckend gewesen. "Aber dass zwei Duisburger geplant haben sollen, im CentrO einen Anschlag zu verüben, das ist einfach unfassbar."

Die Festnahmen in Duisburg stehen nach Polizeiangaben nicht in Verbindung zur Fahnung nach Amri. "Es gibt keinen Zusammenhang mit dem Fall Amri außer dem terroristischen Hintergrund", sagt ein Sprecher der Polizei in Essen der Nachrichtenagentur Reuters.

(das/csh/rent/stk/isw/dpa/rtr/AFP)