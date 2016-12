Zwei Brüder aus dem Kosovo werden verdächtigt auf das Einkaufszentrum CentrO in Oberhausen (Foto) einen Anschlag geplant zu haben. Sie wurden in der Nacht zum 23. Dezember in Duisburg festgenommen.

