Großeinsatz an Lagerhalle - Feuerwehrleute verletzt

Der Brand einer Lagerhalle hat im sauerländischen Arnsberg einen Großeinsatz mit 140 Feuerwehrleuten und Rettungskräften ausgelöst. Drei Einsatzkräfte wurden bei den Löscharbeiten verletzt.

Wie die dortige Feuerwehr berichtete, sahen die ersten eintreffenden Brandschützer am Freitagnachmittag schon auf dem Weg zum Einsatzort eine Rauchsäule und forderten Verstärkung an.

Insgesamt brauchte die Feuerwehr zwei Stunden, um den Brand zu löschen. Der Rauch zog auch mehrere Autos des örtlichen Roten Kreuzes in Mitleidenschaft. Sie waren in einer benachbarten Garage geparkt und sind nach Auskunft der Feuerwehr in nächster Zeit nicht einsatzbereit.

Bei dem Einsatz wurden auch drei Feuerwehrleute leicht verletzt. Die Brandursache ermittelt die Polizei noch.

(lsa/lnw)