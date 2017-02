Auf einem Bahnübergang ohne Schranke im münsterländischen Warendorf ist eine 18-Jährige mit ihrem Wagen von einem Zug erfasst worden. Sie wurde schwer verletzt.

Nach Polizeiangaben mussten am Freitag Feuerwehr und Rettungsdienst die Schwerverletzte aus dem Wrack befreien und in ein Krankenhaus bringen. Auch der Lokführer kam vorübergehend in eine Klinik, weil er einen Schock erlitt.

Die junge Fahrerin hatte den Bahnübergang befahren, kurz bevor der Zug die Stelle passierte. Die Lok schob das Auto nach der Kollision laut Polizei rund 75 Meter vor sich her. Warum es zu dem Unfall kam, konnte die Polizei zunächst noch nicht sagen. Die Fahrerin habe noch nicht befragt werden können. Die Bundesstraße über die Gleisstrecke blieb anderthalb Stunden komplett gesperrt.

