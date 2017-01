Unfall im Kreis Olpe: Auto bleibt auf den Schienen liegen - Frau flüchtet rechtzeitig

Eine Frau ist am Mittwochabend mit ihrem Auto über einen Bahnübergang im Kreis Olpe gefahren, als mitten auf den Schienen der Motor versagte. Als sich die Schranken wieder zu schließen begannen, flüchtete sie gerade noch rechtzeitig aus dem Wagen, bevor er vom herannahende Zug erfasst wurde.

Am Mittwochabend kam es auf dem Bahnübergang in Finnentrop im Kreis Olpe zu einem Zusammenstoß eines Pkws mit einem Güterzug. Eine 41-jährige Frau war zuvor in den Bereich des dortigen Bahnübergangs gefahren und musste dort bei geschlossener Schranke warten.

Als die Schranke sich wieder öffnete, fuhr sie auf den Übergang, wo der Motor ihres Autos plötzlich ausging und sich nicht wieder starten ließ. Als sich die Schranken wenige Augenblicke später wieder für den nächsten Zug schlossen, flüchtete die Frau aus dem Auto und dem Schrankenbereich. Trotz eingeleiteter Notbremsung stieß der herannahende Zug mit dem Wagen zusammen und schob ihn mehrere hundert Meter durch das Gleisbett.

Der Zugführer erlitt einen Schock, die Frau blieb unverletzt. Am Auto und am Zug entstanden Sachschäden von mehr als 20.000 Euro. Die Zugstrecke war etwa vier Stunden gesperrt.

(siev/anc)