In Bad Salzuflen soll am Sonntagabend ein dreijähriges syrisches Kind angeschossen worden sein. Aus seinem Oberkörper sei eine Luftgewehrkugel entfern worden, Lebensgefahr bestehe nicht. Eine Mordkommission ermittelt jetzt.

Die Familie aus Syrien wohnt laut Staatsanwaltschaft Detmold eigentlich in Krefeld, hatte am Sonntag aber Bekannte in Bad Salzuflen besucht. Das berichtet die Lippische Landeszeitung (LZ). Als die Eltern mit dem dreijährigen Jungen ins Auto einsteigen wollten, habe er plötzlich am Oberkörper geblutet. Im Krankenhaus sei dann die Kugel eines Luftgewehrs aus der Wunde des Kindes entfernt worden. Lebensgefahr habe für den Jungen aber nicht bestanden, heißt es bei der LZ.

Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet. Der Täter hat vermutlich aus einem der umliegenden Häuser oder Straßen auf das Kind geschossen.

(siev)