2017-02-02T09:07+0100 2017-02-02T09:48+0100

Der Bahnverkehr rund um Dortmund war am Donnerstagmorgen gestört. Grund waren Schäden an einer Brücke in Schwerte. Gegen 9 Uhr wurde die Sperrung aufgehoben.