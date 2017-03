Ein Mann ist bei einem Unfall auf der A45 bei Hagen lebensgefährlich verletzt worden. Während der Bergungsarbeiten fielen der Polizei mehrere Gaffer auf, die das Geschehen mit ihrem Handy filmten.

Laut Polizei ereignete sich der Unfall am Donnerstag gegen 12.20 Uhr auf der A45 zwischen Lüdenscheid-Nord und Hagen-Süd in Fahrtrichtung Dortmund. Ein 41 Jahre alter Mann aus Polen fuhr mit seinem Kleintransporter mit Anhänger auf einen an einem Stauende stehenden Lkw auf. Dabei wurde er in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite den Mann aus dem Wrack. Ein Hubschrauber brachte ihn mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Der 65 Jahre alte Lkw-Fahrer aus Mainz blieb unverletzt.

Während der Bergung sperrte die Polizei die Fahrbahn in Richtung Dortmund komplett ab. Der Verkehr staute sich auf etwa 15 Kilometern. Gegen 15.40 Uhr wurde die Fahrbahn wieder freigegeben.

Während der Sperrung beobachteten die Polizisten vor Ort auf der Gegenspur mehrere Autofahrer, die mit ihren Handys Aufnahmen von dem Geschehen machten. Einer der Autofahrer soll laut Polizei mit einem Grinsen an den Beamten vorbeigefahren sein. Die Polizisten fotografierten mehrere Gaffer und werden ein Bußgeld gegen sie verhängen.

(lsa)