Nach Badeunfall in Bergisch Gladbach Fünfjähriger schwebt noch in akuter Lebensgefahr

2017-01-05T11:12+0100 2017-01-05T11:12+0100

Nach einem Badeunfall in Bergisch Gladbach schwebt ein fünfjähriger Junge noch in Lebensgefahr. Badegäste hatten den leblosen Körper am Mittwoch aus dem Wasser eines Bades im Stadtteil Paffrath gezogen und den Fünfjährigen reanimiert.