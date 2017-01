Am 24. Dezember 2016 kracht in einem Mehrfamilienhaus in Dortmund eine Zimmerdecke auf ein Kinderbett. Nur eines der drei spielenden Kinder wurde verletzt.

Am 24. Dezember 2016 kracht in einem Mehrfamilienhaus in Dortmund eine Zimmerdecke auf ein Kinderbett. Nur eines der drei spielenden Kinder wurde verletzt. weniger