Ein offenbar alkoholisierter Mann ist am Freitagabend in Gelsenkirchen mit seinem Wagen vor den Turm am Viva-West-Gebäude gefahren. Damit hat er etwa 35.000 Euro Schaden angerichtet. Der Polizei erzählte er, er sei in seinem Auto überfallen worden und gar nicht selbst gefahren.