In einem islamischen bosnischen Kulturzentrum in Bielefeld hat es in der Nacht zu Mittwoch gebrannt. Die Polizei schließt Brandstiftung aus politischen Motiven nicht aus. Der Staatsschutz wurde eingeschaltet.