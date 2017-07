später lesen Polizeieinsatz in Bielefeld Busfahrer vergisst Mutter - Kinder allein auf dem Weg nach Berlin 2017-07-04T11:38+0200 2017-07-04T12:01+0200

Drei Kinder, darunter ein Kleinkind, waren am Dienstag plötzlich allein in einem Reisebus unterwegs nach Berlin: Ihre Mutter wurde zusammen mit weiteren Fahrgästen an einer Haltestelle in Bielefeld-Brackwede vergessen.