64-Jähriger getötet Gericht rollt Prozess um Rietberger Raubmord neu auf

Zweieinhalb Jahre nach einem Raubmord in Rietberg in Ostwestfalen wird der Fall am Landgericht Bielefeld neu aufgerollt. Nachdem der Bundesgerichtshof (BGH) die Urteile gegen die beiden Tatverdächtigen aufgehoben hatte, begann der Prozess am Dienstag von vorne.