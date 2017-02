später lesen Mordkommission ermittelt Mann verletzt Frau in Bielefeld mit Hammer schwer Teilen

Am Mittwochmorgen soll ein Mann in Bielefeld eine Frau mit einem Hammer angegriffen haben. Die Frau wurde schwer verletzt, der Täter wurde noch am Tatort festgenommen.