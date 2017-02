später lesen Landgericht Bielefeld Prozess um Brandanschlag auf Flüchtlingsheim FOTO: dpa, ok cul FOTO: dpa, ok cul 2017-02-28T12:36+0100 2017-02-28T12:36+0100

Am Landgericht Bielefeld hat am Dienstag im zweiten Anlauf der Prozess um einen Brandanschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft in Porta Westfalica begonnen. Eine Frau und drei Männer zwischen 29 und 33 Jahren sind wegen versuchten Mordes angeklagt. Im September 2015 sollen sie zwei Brandflaschen geworfen haben.