Siegburg Blitzeinbruch in Juweliergeschäft 2017-07-05

In der Nacht zu Mittwoch sind Unbekannte in einen Juwelier in Siegburg eingebrochen und haben Schmuck gestohlen. Die Täter durchbrachen mit einem Auto rückwärts die Fassade des Gebäudes. Die Polizei fahndet nach ihnen.