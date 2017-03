Die Polizei Bochum sucht vier Jugendliche, die versucht haben sollen, in ein Haus einzubrechen. Dabei wurden sie von einer Überwachungskamera gefilmt. Als das einer der mutmaßlichen Einbrecherinnen auffiel, verging ihr das Lachen.

Erst lacht sie noch, dann entdeckt sie die Kamera über der Haustür, und ihr Lächeln erlischt. Mit Aufnahmen von eben diesem Moment, in dem eine junge mutmaßliche Einbrecherin bemerkt, dass sie gefilmt wird, sucht die Bochumer Polizei nach vier Jugendlichen. Sie sollen versucht haben, am Montag (20. Februar) in eine Wohnung in Bochum-Stiepel einzubrechen.

Laut Polizei hatten gegen 12.45 Uhr zunächst zwei junge Frauen mehrmals den Vorgarten an der Kemnader Straße betreten und das Einfamilienhaus offenbar ausgekundschaftet. Mehrfach klingelten sie auch, der Hausbesitzer war nicht zuhause. Dann entdeckt eine der jungen Frauen die Kamera über der Haustür, die beiden laufen weg.

Polizei sucht Zeugen

Doch wenig später kehrten sie laut Polizei zurück, diesmal zusammen mit zwei jungen Männern. Als sie anfingen, das Fliegengitter an der Haustür aufzuschneiden, seien sie von einem Nachbarn angesprochen worden. Die Vier flüchteten in Richtung Hahnenfußweg.

Die Verdächtigen sind der Polizei zufolge zwischen 16 und 18 Jahre alt, modern gekleidet und hatten sich ihre Kapuzen übergezogen. Die jungen Männer trugen dunkle Mäntel mit Fellkragen.

Das Bochumer Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 / 909 4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

(lsa)