Vorfall in Bochum Mann stellt Einbrecher in Wohnung und stirbt 2018-03-12T14:46+0100

Am Freitagabend ist es in Bochum zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus gekommen. Ein Mieter stellte dabei den Einbrecher in seiner Wohnung. Danach erlitt er einen tödlichen Zusammenbruch.