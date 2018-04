Die Polizei wendet sich mit einem Video an die Öffentlichkeit. Es zeigt den Verdächtigen, der vergangenes Jahr einen Obdachlosen verprügelt und unter Steinen begraben haben soll. Bislang war die Suche erfolglos verlaufen.

Laura Sandgathe (lsa) ist Redakteurin am Regio-Newsdesk von RP Online. Sie koordiniert die Online-Berichterstattung aus den Lokalredaktionen der Rheinischen Post und schreibt Artikel, Berichte und Reportagen aus und über NRW.

Am 9. November war der Unbekannte dem 55 Jahre alten Obdachlosen laut Polizei zunächst auf einen Parkplatz gegenüber der "Alten Bahnhofstraße" in Bochum-Langendreer gefolgt. Dort soll der Täter den Fußgänger gegen 1.30 Uhr geschlagen haben, bis dieser regungslos am Boden liegen blieb.

Danach bewarf der Täter den Obdachlosen mit schweren Verbundpflastersteinen, die an dem Parkplatz gestapelt waren. Er soll sein regungsloses Opfer fast komplett mit weiteren Steinen, einer Holzpalette und mehreren Säcken mit Splitt bedeckt haben.

Polizei geht von Tötungsabsicht aus

Die Polizei geht davon aus, dass der Täter den Obdachlosen töten wollte. Vermutlich habe er Hass gegen den damals 55-Jährigen, der aus dem Trinkermilieu stammt, empfunden.

Nach dem Täter wird nach wie vor gefahndet. Die Ermittler haben ein Video veröffentlicht, auf dem zu sehen ist, wie sich der Verdächtige langsamen Schrittes vom Tatort entfernt. Die Ermittler vermuten laut Pressemitteilung, dass der Täter davon ausgegangen sein könnte, dass sein Opfer bereits tot sei oder bald sterben werde.

Doch der 55-Jährige kam einige Stunden nach dem Angriff wieder zu Bewusstsein, konnte sich aber nicht selbst befreien. Gegen 3.50 Uhr fanden Passanten dem um Hilfe rufenden Mann. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Laut Polizei war er stark unterkühlt und hatte sich mehrer Rippenbrüche und Hämatome zugezogen. Er wurde auf der Intensivstation behandelt. Mittlerweile gehe es ihm wieder besser.

Paar soll sich als Zeugen melden

Auf das nun veröffentlichte Fahndungsvideo sind die Beamten im Rahmen ihrer Ermittlungen gestoßen. Es stammt von einer Überwachungskamera und zeigt die Tat und den Täter, allerdings nur verschwommen.

Der Tatverdächtige ist laut Polizei zwischen 20 und 30 Jahre alt, schlank und trägt möglicherweise einen Vollbart. Zur Tatzeit habe er eine auffällige helle Jacke getragen, deren Schulterbereich sowie Seiten- und Brusttaschen dunkel abgesetzt waren.

Die Polizei sucht dringend Zeugen. Insbesondere bittet sie ein Paar, das dem Verdächtigen kurz vor Tat auf dem Gehweg der Ümminger Straße entgegengekommen ist und ihn gesehen haben muss, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0234 / 909-4106 oder 0234 / 909-4441 entgegen genommen.

(lsa)