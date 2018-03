Blindgänger in Bochum erfolgreich entschärft

In Bochum ist eine amerikanische Fünf-Zentner-Bombe entdeckt worden. Gegen 15 Uhr wurde sie erfolgreich entschärft.

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst hatte am Vormittag bestätigt, dass es sich bei der vermuteten Fliegerbombe an der Bergener Straße in Bochum tatsächlich um eine amerikanische Fünf-Zentner-Bombe handelte. Die Feuerwehr evakuierte den gefährdeten Bereich.

FOTO: Feuerwehr Bochum

Betroffen waren folgende Gebäude:

Bussmannsfeld 1 bis 51 (nur ungerade Hausnummern)

Im Hagenacker 1 bis 15 sowie 2 bis 30

Bergener Straße 187 bis 259 sowie 196 bis 222

Hiltroper Straße 397 bis 439 sowie 382 bis 436

Eifelstraße 1 bis 19 sowie 2 bis 22

Sauerlandstraße 1 bis 27 sowie 2 bis 20

Harzstraße 1 bis 11 sowie 2 bis 20

Taunusstraße 1 bis 9 sowie 2 bis 8

Westerwaldstraße 1 bis 13 sowie 2 bis 4

Winterkamp 6 bis 52 (nur gerade Hausnummern)

Nach der erfolgreichen Entschärfung können alle Bewohner des gefährdeten Bereichs wieder zurück in ihre Wohnungen. Alle Sperrungen sind aufgehoben.

(mivi)