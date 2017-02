Eine Gladbecker Kita hat vergangene Woche an zwei Tagen einen Drohanruf erhalten. Die Hintergründe sind noch unklar.Eine heiße Spur hat die Polizei bislang nicht.

In der Kita Vehrenbergstraße in Gladbeck ist es an diesem Dienstag ziemlich einsam: Fast alle der insgesamt 15 Erzieher haben sich laut Stadt Gladbeck krank gemeldet - aus Angst, der anonyme Anrufer könne seine Drohungen wahr machen. Nur vier Erzieher sahen sich in der Lage, weiterhin zur Arbeit zu erscheinen.

Laut Polizei Recklinghausen soll ein anonymer Anrufer, der der Stimme nach männlich war, an zwei Tagen, Dienstag und Donnerstag, in der vergangenen Woche in der Kita angerufen und mit einer Bombe gedroht haben. Die Kindertagesstätte in der Vehrenbergstraße sei daraufhin evakuiert und die Räumlichkeiten untersucht worden, teilte ein Sprecher der Polizei mit.

"Eine große Belastung für die Stadt"

Doch gefunden hätten die Ermittler nach Angaben der Polizei nichts. Das mulmige Gefühl in der Stadt bleibt. Auch viele Eltern lassen ihre Kinder nach Möglichkeit derzeit lieber zu Hause. Nur wenige der insgesamt 50 Kindern wurden von ihren Eltern am Dienstag, eine Woche nach der Bombendrohung, in den Kindergarten gebracht, heißt es bei Stadt.

"Es ist eine große Belastung für die Eltern und die Stadt", sagt Stadt-Sprecherin Christiane Schmidt. "Das ist kein Dummejungenstreich", sagt Schmidt. "Das macht ja auch was mit den Menschen und trifft die kleinen Mäuse, die sich nicht wehren können." Spätestens nach Eingang der zweiten Drohung sei auch den Kleinsten klar gewesen, das ist kein Spiel mehr. "Das war eine richtige Evakuierung", sagt Schmidt.

Die Stadt hat deshalb inzwischen einen privaten Sicherheitsdienst beauftragt, der die Kita bewachen soll. Und auch seelsorgerisch werden Eltern, Kinder und Erzieher betreut. "Es soll sich niemand damit allein gelassen fühlen", heißt es bei der Stadt Gladbeck.

(klik)