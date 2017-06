später lesen Verkehrsstörungen in Bonn Baukran stürzt um und fällt gegen Hauptbahnhof FOTO: dpa, mhe FOTO: dpa, mhe 2017-06-17T15:45+0200 2017-06-17T17:16+0200

Auf einer Abrissbaustelle in Bonn gerät ein Fahrzeugkran ins Wanken und stürzt in Richtung Hauptbahnhof. Das Dach verfehlt er wohl nur knapp. In der Innenstadt geht für Stunden nichts mehr.