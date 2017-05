später lesen Aloisiuskolleg Offenbar neuer Fall von Missbrauch an Bonner Jesuitenschule 2017-05-06T13:18+0200 2017-05-06T13:18+0200

Am Aloisiuskolleg in Bonn hat es offenbar einen sexuellen Übergriff durch einen Mitarbeiter gegeben. An der Jesuitenschule hatte es in der Vergangenheit mehrere solcher Fälle gegeben.