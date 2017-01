In Königswinter ist an einem Bahnsteig ein Mann fotografiert worden, der eine Schusswaffe bei sich hatte. Die Polizei bittet um Hinweise.

Der Unbekannte wurde bereits am Montag, 17. Oktober 2016, gegen 15.35 Uhr am Bahnhof in Königswinter-Niederdollendorf gesehen. Er soll eine Pistole bei sich gehabt haben. Laut Polizei ist es unklar, ob es sich dabei umd eine "scharfe" Waffe gehandelt habe. Es bestehe der Verdacht, dass der Gesuchte gegen das Waffengesetz verstoßen hat.

Eine Passantin machte ein Foto von dem Mann, bevor er in den Regionalexpress 8 in Fahrtrichtung Troisdorf stieg. Wann er den Zug wieder verließ, ist nicht bekannt.

Wer Angaben zur Identität des Mannes geben kann, wird gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0228/15-0 in Verbindung zu setzen.

(lsa)