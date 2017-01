Bonn: Prozess um den Tod von Prügelopfer Niklas hat begonnen

Die Brutalität der Attacke sorgte bundesweit für Aufsehen: Rund acht Monate nach dem Tod des verprügelten Schülers Niklas in Bonn hat am Freitagmorgen der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter begonnen.

Dem 21-Jährigen wird vorgeworfen, Niklas im Mai 2016 im Bonner Stadtteil Bad Godesberg auf der Straße mit einem Faustschlag gegen die Schläfe niedergestreckt zu haben. Anschließend soll er dem 17-Jährigen gegen den Kopf getreten haben. Niklas starb wenige Tage später im Krankenhaus. Niklas wurde unter großer Anteilnahme beigesetzt.

Der Hauptangeklagte Walid S. bestreitet nach Angaben seines Anwalts allerdings weiterhin die Tat und sagt, zum fraglichen Zeitpunkt gar nicht am Tatort gewesen zu sein. Die Polizei hatte ihn erst mehr als eine Woche nach dem Angriff festgenommen. Sie stützte sich dabei vor allem auf Zeugenaussagen. Später entdeckten die Ermittler nach eigenen Angaben bei ihm eine Jacke mit Blutspuren von Niklas.

Laut Anklage ging dem Angriff eine verbale Auseinandersetzung voraus. Zwei Gruppen sollen an einem Rondell in der Nähe des Bahnhofs aufeinandergetroffen sein - auf der einen Seite Niklas und seine Begleiter, auf der anderen Seite mehrere junge Männer. Niklas und seine Freunde waren nach Angaben der Ermittler auf dem Heimweg von einem Konzert und wollten vom Bus zur Bahn. Der Schüler wohnte in Bad Breisig in Rheinland-Pfalz.

Körperverletzung mit Todesfolge

Ein rechtsmedizinisches Gutachten gab dem Fall eine neue Wende. Es stellte fest, dass Niklas' Gefäße im Gehirn vorgeschädigt waren. Ausschlaggebend für den Tod sei demnach ein Schlag gewesen, der im Normalfall keine schwerwiegenden Folgen gehabt hätte. Die Anklage geht daher davon aus, dass der mutmaßliche Tritt gegen den Kopf keinen Einfluss mehr auf Niklas' Tod hatte. Die Staatsanwaltschaft rückte vom Vorwurf des Totschlags gegen den Hauptverdächtigen ab. Der Haftbefehl wurde auf Körperverletzung mit Todesfolge abgeändert.

Das Gericht muss zudem entscheiden, ob bei dem Angeklagten im Falle einer Verurteilung das Jugendgerichtsgesetz anzuwenden wäre. In der fraglichen Nacht war er 20 Jahre alt - und damit Heranwachsender.

Neben ihm ist ein weiterer 21-Jähriger angeklagt, der eine Begleiterin von Niklas in jener Nacht geschlagen haben soll. Zudem habe er versucht, den am Boden liegenden Niklas zu treten, sei davon aber abgehalten worden. Nach seiner Festnahme war er zeitweise aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Im September soll er allerdings einen Belastungszeugen in dem Fall angegriffen haben. Danach wurde er erneut festgenommen. Ihm wird vorsätzliche Körperverletzung vorgeworfen.

Das Gericht hat für den Prozess zunächst 17 Termine festgelegt. Ein Urteil könnte am 31. März fallen. Niklas' Mutter wird als Nebenklägerin auftreten.

Aktenzeichen: 28 KLs 10/16

(felt/lnw)