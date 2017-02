Sturmwarnung: Bonn sagt Karnevalsparty auf Münsterplatz ab

Die Stadt Bonn hat am Donnerstag die After-School-Party auf dem Münsterplatz kurzfristig abgesagt. Grund sind die Sturmwarnungen.

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, ist die Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes für Donnerstagnachmittag die Ursache. Der Wetterdienst meldet ab 15 Uhr bis zum Freitagmorgen, 6 Uhr, ein Unwetter für den Raum Bonn. Im Laufe der Nachmittagsstunden muss verbreitet mit schweren Sturmböen (bis 100 km/h, Bft 10) gerechnet werden. Vor allem in Verbindung mit Schauern oder Gewittern sind einzelne orkanartigen Böen (um 110 km/h, Bft 11) möglich.

"So leid mir die Absage tut: Die Sicherheit der jugendlichen Besucher in dem Zelt können wir vor diesem Hintergrund nicht gewährleisten, so Jugendamtsleiter Udo Stein. Am Zelt selbst werden Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes die Besucherinnen und Besucher informieren.

