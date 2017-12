Vorfall in Bonn

Ein 19-Jährigen wurde in Bonn von Unbekannten mit einem Messer angegriffen und verletzt.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der junge Mann am ersten Weihnachtstag in der Innenstadt zunächst von mehreren Männern angesprochen worden.

Den Ermittlungen zufolge zog einer von ihnen ein Messer und stach dem 19-Jährigen in den Oberkörper. Die Angreifer flüchteten, der Verletzte kam in ein Krankenhaus.

Die Verletzung sei nicht lebensgefährlich, sagte ein Polizeisprecher. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

(csr/lnw)