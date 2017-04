Urteil am Montag erwartet

Zweieinhalb Jahre hat das Oberlandesgericht Düsseldorf gegen vier mutmaßliche islamistische Terroristen aus der Salafisten-Szene in Bonn verhandelt. Jetzt soll ein Urteil gesprochen werden. Die Hintergründe zum Prozess gibt es hier im Überblick.

Worum geht es?

Am 10. Dezember 2012 wird in einer Sporttasche an Gleis 1 des Bonner Hauptbahnhofs ein Sprengsatz entdeckt. Der Bahnhof wird evakuiert, die Polizei schießt mit einem Wassergewehr auf die Apparatur. Doch die Spurensicherung findet anschließend keinen Zünder. Unklar bleibt, ob er durch die Entschärfung vernichtet wurde oder es schlichtweg keinen gab.

Die Ermittler finden DNA des Sohnes und der Frau des Konvertiten Marco G. Doch das kommt erst heraus, als der Mann im März 2013 in Leverkusen festgenommen wird - in der Nähe des Hauses des Vorsitzenden der rechtsradikalen Anti-Islam-Partei Pro NRW. G. steuert ein Auto, das als nächtliches Mordkommando unterwegs sein soll. Mit dem DNA-Abgleich wird den Ermittlern klar, dass ein Zusammenhang zur Bombe vom Bonner Hauptbahnhof besteht.

Was haben die anderen drei Angeklagten damit zu tun?

Die Bombe soll allein auf das Konto des Hauptangeklagten Marco G. (29) gehen. Mit Enea B. (46), Koray D. (28) sowie Tayfun S. (27) soll G. jedoch verabredet haben, den Chef der rechtsextremen Splitterpartei Pro NRW zu erschießen. Pistolen mit Schalldämpfer lagen laut Anklage schon bereit. Als Todesschütze soll Enea B. auserkoren gewesen sein, wegen seiner Ausbildung zum Elite-Polizisten in Albanien.

Wieso soll der Pro-NRW-Chef im Visier gewesen sein?

Vor fünf Jahren hatte die rechtsradikale Splitterpartei Pro NRW mit Mohammed-Karikaturen und Demonstrationen vor Moscheen die radikale Gegenseite provoziert. Es kam zu Salafisten-Krawallen und einer Radikalisierung der islamistischen Szene in Nordrhein-Westfalen. Die terroristische "Islamische Bewegung Usbekistan" schrieb schließlich drohend im Netz: "Tod der Pro NRW".

Wie argumentiert die Verteidigung?

Die Verteidiger haben für alle vier Angeklagten Freisprüche beantragt. Sie sagen, dass keiner der Vorwürfe erwiesen sei. Weder, dass Bonn einem blutigen Bombenanschlag nur knapp entronnen ist - es soll sich lediglich um eine "letzte Warnung an die Ungläubigen" gehandelt haben. Noch dass ein Mordkomplott gegen den Vorsitzenden von Pro NRW vereitelt wurde. Sie bestreiten drittens, dass das Quartett jemals eine islamistische Terrorgruppe gewesen sei.

Welche Strafen drohen den Angeklagten?

Für den Hauptangeklagten Marco G. fordert die Bundesanwaltschaft lebenslange Haft sowie die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Den drei Mitangeklagten aus der Salafisten-Szene winken Strafen zwischen 11 und 14 Jahren.

Warum war der Prozess so schwierig?

Der Staatsschutzsenat unter Vorsitz von Richter Frank Schreiber bekam es im September 2014 mit widerspenstigen Angeklagten zu tun. Mal fühlt sich einer beim Beten gestört und weigert sich, den Saal zu betreten, mal werden Drohungen und Beschimpfungen ausgestoßen. Marco G. schien besonders bemüht, unangenehm aufzufallen, sammelte 161 Tage Ordnungshaft. Enea B. kommt auf 66 Tage, Koray D. auf 25 und Tayfun S. auf acht Tage wegen ungebührlichen Verhaltens.

