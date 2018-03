später lesen Ermittlungen in Borken 19-Jähriger schweigt nach Messerangriff auf Polizisten 2018-03-08T16:50+0100 2018-03-08T16:56+0100

Ein junger Mann stieß in Gescher einem Polizisten ein Messer in den Bauch. Ein Richter hat den 19-Jährigen nun in Untersuchungshaft geschickt.