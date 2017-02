Ein 18-Jähriger wurde am Sonntagabend auf der Bottroper Karnevalskirmes durch Messerstiche schwer verletzt. Die Polizei und sucht nach Zeugen.

Der 18-Jährige war am Sonntagabend gegen 19.40 Uhr auf der Karnevalskirmes in Bottrop zunächst in Streit mit mehreren Personen geraten, teilte die Polizei mit. Dabei habe ein bislang unbekannter Täter mit einem Messer auf den 18-Jährigen eingestochen und ihn schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei schwebt er nach einer Notoperation inzwischen nicht mehr in Lebensgefahr.

Der Tatverdächtige und die Gruppe, mit der das Opfer in Streit geraten war, seien unerkannt vom Tatort geflüchtet. Beim Polizeipräsidium Recklinghausen wurde eine Mordkommission eingerichtet.

Hinweise von Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 0800-2361 111.

(cebu)