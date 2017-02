später lesen 34 Schüler im Krankenhaus Berufskolleg in Brakel wegen Reizgas geräumt 2017-02-23T18:25+0100 2017-02-23T18:25+0100

Ausströmendes Reizgas hat am Donnerstag in einer Schule in Brakel bei zahlreichen Schülern Atemwegsbeschwerden verursacht. Im Nebengebäude eines Berufskollegs war das Gas ungeklärter Herkunft ausgeströmt.