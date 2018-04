Halle mit Müllfahrzeugen in Flammen - Millionenschaden

Brand in Detmold

Etwa die Hälfte der Fahrzeughalle des städtischen Bau- und Betriebshofs samt Müllfahrzeugen und Straßenkehrmaschinen ist bei einem Feuer in Detmold abgebrannt. Die Brandursache ist unklar.

"Der Schaden geht mit Sicherheit in die Millionenhöhe", sagte ein Sprecher der Kreispolizeibehörde Lippe nach dem Brand in der Nacht zum Mittwoch. Etwa zwanzig Fahrzeuge standen in der Halle, außerdem könnten dort noch Materialen gelagert worden sein.

Menschen kamen nach Polizeiangaben nicht zu Schaden. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

Zwischenzeitlich kämpften rund 100 Feuerwehrleute gegen die Flammen. Nach der Meldung des Brands am frühen Mittwochmorgen waren zunächst weniger Einsatzkräfte angerückt. Doch schnell war klar, dass sie dem Feuer nicht gewachsen waren, wie aus einer Mitteilung der Feuerwehr hervorging. Mit mehr Personal war der Brand wenige Stunden später unter Kontrolle.

(lsa/lnw)