später lesen Feuer in Dortmund Mann bei Wohnungsbrand lebensgefährlich verletzt Teilen

Twittern





2017-02-01T07:12+0100 2017-02-01T08:01+0100

Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Dortmund sind in der Nacht zum Mittwoch drei Menschen verletzt worden, einer davon lebensgefährlich. Die Brandursache ist unklar.