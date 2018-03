später lesen Feuer in Lagerhalle Dichte Rauchsäule über Essen FOTO: Rene Anhuth/ ANC-NEWS 2018-03-12T16:03+0100 2018-03-13T12:02+0100

In Essen ist am Montagnachmittag eine Lagerhalle in Brand geraten. Dunkle Rauchwolken waren vor allem im Westviertel zu sehen, sie zogen aber weit über die Stadt. Am Abend hat die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle.

Claudia Hauser Reporterin südliches Rheinland

