später lesen Großeinsatz der Feuerwehr Kletterhalle "Chimpanzodrome" in Frechen brennt ab

In der Nacht zu Samstag ist eine Kletterhalle in Frechen vollständig abgebrannt, die zu den größten in Deutschland zählt. Das "Chimpanzodrome" war Teil einer historischen Gebäudeanlage. Die Feuerwehr war mit 120 Kräften im Einsatz.

