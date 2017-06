Auf mehreren Strecken bei der Bahn in ganz Deutschland kommt es derzeit zu Verspätungen. Durch mehrere offenbar vorsätzlich gelegte Brände wurden Kabel beschädigt. Der Staatsschutz hat Ermittlungen aufgenommen. In NRW sind drei Strecken betroffen.

Unbekannte haben an zahlreichen Bahnstrecken in ganz Deutschland Brandanschläge verübt. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass die Täter dem extremistischen Spektrum angehören könnten. Ein Berliner Polizeisprecher erklärte, in der Nacht zum Montag habe es nach einem ersten Überblick 13 mutmaßliche Anschläge in mehreren Bundesländern gegeben.

Betroffen sind unter anderem Berlin, Hamburg, Köln, Dortmund, Leipzig und mindestens ein Ort in Niedersachsen. Teils gibt es erhebliche Probleme für Reisende. Der für politisch motivierte Taten zuständige Staatsschutz der jeweiligen Kriminalpolizei hat in den einzelnen Fällen die Ermittlungen aufgenommen.

"In NRW sind drei Strecken betroffen", sagte Dirk Pohlmann, Sprecher der Deutschen Bahn NRW, unserer Redaktion. Auf den Strecken zwischen Bochum und Dortmund, zwischen Köln und Düsseldorf und bei Leverkusen-Opladen seien Kabel beschädigt worden. "Wir sprechen von Vandalismus, zu den Ermittlungen des Staatsschutzes kann ich nichts sagen", sagte Pohlmann. Bis wann der Schaden behoben werden kann und wie lange die Beeinträchtigungen für Fahrgäste noch andauern werden, ist unklar.

(lsa/lnw)