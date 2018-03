später lesen Freundliche Verwarnung Stadt Brilon verteilt Schokohasen statt Knöllchen für Falschparker FOTO: dpa FOTO: dpa 2018-03-29T14:11+0200 2018-03-29T14:18+0200

Falschparker werden am Gründonnerstag in Brilon nicht bestraft: Für sie gibt es stattdessen einen Schokohasen. Mit der Aktion will man das respektvolle Miteinander im Alltag fördern.