später lesen Spektakulärer Einbruch in Bünde Einbrecher fahren mit Traktor in Haus und stehlen Tresor Teilen

Twittern





2017-01-26T11:09+0100 2017-01-26T11:07+0100

In Bünde im Kreis Herford hat es am frühen Donnerstagmorgen einen ungewöhnlichen Einbruch gegeben. Die Täter sind mit einem Traktor in ein Haus gefahren. Durch das riesige Loch in der Wand gelangten sie dann ins Innere des Gebäudes. Von Antje Seemann