Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld.

Ihr Name

Es geht um Knöllchen, um Personenkontrolle oder sogar um Rettungseinsätze: Immer wieder werden Polizisten, Ordnungsamtsmitarbeiter oder Sanitäter angegriffen, wenn sie im Dienst sind. Das passiert immer häufiger auch bei Einsätzen, die eigentlich kein Gewaltpotenzial bergen, wie unsere Beispiele zeigen.

Immer mehr Gewalt

Bei Demos oder großen Fußballspielen mit gewaltbereiten Fangruppen sind die Beamten auf Gewalt vorbereitet. Wer ein Knöllchen wegen Falschparkens schreiben will, hat indes keinen Grund anzunehmen, mit einem Radmutternschlüssel angegriffen zu werden. Doch genau so ist es im November 2016 in Düren passiert.

In Dortmund sind am Wochenende zwei Zivilpolizisten angegriffen worden, weil sie zwei junge Männer baten, ein Auto wegzusetzen. Die Statistik belegt seit Jahren einen Anstieg der Gewalttaten gegen Einsatzkräfte. 2014 wurden 7902 Polizisten Opfer von Gewalttaten, im Vorjahr waren es noch 7085 Fälle gewesen.

Eine Studie aus dem Jahr 2013 ergab, dass der Wachdienst und die Bereitschaftspolizei als Organisationseinheiten bei der NRW-Polizei besonders oft von Gewalt betroffen sind.

Hier gibt es eine Chronologie der Gewalt gegen Einsatzkräfte in der Region.