Rückblick 2016: Das waren die kuriosesten NRW-Geschichten des Jahres

Viel Geld gefunden und noch viel mehr gewonnen. Ein Riese, der geputzt wird. Ein Ehering, der auf ungewöhnliche Weise wieder auftaucht. In NRW gab es 2016 viele Nachrichten zum Schmunzeln und zum Mitfreuen.

Neben vielen ernsten Nachrichten gab es in Nordrhein-Westfalen 2016 auch kuriose Meldungen, die den Weg in die Medien schafften. Wir haben einen kleinen Rückblick zum Schmunzeln zusammengestellt - hier geht es los!



Weitere Jahresrücklicke in der Region

Natürlich sind 2016 noch viele andere Dinge in NRW passiert. In unseren regionalen Jahresrückblicken werfen wir einen tieferen Blick in die einzelnen Städte und Landkreise.

FOTO: dpa, hk gfh



Den gedruckten RP-Jahresrückblick "2016 – Der Blick zurück" können Sie hier bestellen.

(RPO)