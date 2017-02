Auf einem Dachboden in Dessau hat die Polizei Sachsen-Anhalt am Mittwoch hunderte Schusswaffen sichergestellt. Spezialeinsatzkräfte nahmen auch den Besitzer der Waffen, einen 52 Jahre alten Mann aus Höxter fest.

Es habe ein Haftbefehl gegen ihn vorgelegen, teilte das Landeskriminalamt (LKA) in Magdeburg mit. Die Zahl der beschlagnahmten Waffen liege "im oberen dreistelligen Bereich". Zudem werde eine zweite Wohnung in Dessau durchsucht, die von dem Mann genutzt worden sei.

Mann besitzt keine Erlaubnis für die Waffen

Dem 52-Jährigen werde vorgeworfen, Waffen und Munition zwar legal als Sammler und Jäger erworben zu haben, sie jedoch nach dem Entzug der waffenrechtlichen Erlaubnis Anfang 2016 nicht abgegeben zu haben, erklärte das LKA. Bei der Zwangsräumung seiner vorherigen Wohnung im nordrhein-westfälischen Kreis Höxter Anfang 2016 sei Munition gefunden worden, die unter das Kriegswaffenkontrollgesetz falle.

Der Mann sei dann untergetaucht und schließlich in Dessau aufgespürt worden. "Nach ersten Erkenntnissen ist der Mann noch im Besitz von mehreren hundert beschussfähigen Kurz- und Langwaffen sowie entsprechender Munition", erklärte das LKA. Am Morgen habe er sich widerstandslos festnehmen lassen. Noch am Mittwoch sollte der Mann in Dessau zur Verkündung des Haftbefehls dem Haftrichter vorgeführt werden.

(lsa/AFP)