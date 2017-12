später lesen Drogenfahrt in Detmold Obdachloser liefert sich filmreife Verfolgungsjagd mit der Polizei 2017-12-26T11:16+0100 2017-12-26T11:16+0100

Ein 37 Jahre alter Wohnsitzloser hat sich am frühen Morgen des zweiten Weihnachtstages in Detmold eine filmreife Autoverfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Er wurde am Ende vorläufig festgenommen.