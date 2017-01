FOTO: dpa, mbk htf his sja

Weiß gepudert fanden die meisten Menschen in NRW heute morgen Straßen, Autos und Gärten vor. Bei vielen Menschen weckte das Wetter die Vorfreude auf Schlittenfahrten und Schneemannbauen. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) war der Schneefall aber nur ein kurzes Zwischenspiel. "Das war es für heute auch schon mit dem Schnee", sagt Maria Hafenrichter, Meteorologin beim DWD. "Die Temperaturen bewegen sich schon jetzt in den Plusbereich, und bis heute Abend wird von den drei Zentimetern Schnee nichts mehr übrig sein."

Bis zu plus vier Grad sind im Laufe des Tages im Rheinland zu erwarten. Auch Dienstag und Mittwoch bleibt es in Düsseldorf und Umgebung bei rund fünf Grad überwiegend mild. Nachts sorgt eine Wolkendecke dafür, dass die Temperaturen nicht zu stark unter null sinken. Nur im Sauerland und im Rothaargebirge könne es laut der Expertin noch vereinzelt zu Schneefall kommen. "Man sieht, der Spuk ist im Wesentlichen vorbei", sagt Hafenrichter.

Eine deutliche Veränderungen ist gegen Ende der Woche aber doch zu erwarten: Es wird eisig. "Ab Donnerstag werden die Wolken tagsüber auflockern, das führt dazu, dass es nachts zu frostigen Temperaturen kommt", sagt die Meteorologin. Das Rheinland muss sich dann auf bis zu minus sechs Grad in der Nacht einstellen, wird dafür tagsüber mit einem blauen Himmel belohnt. "Außerdem kann es am Mittwoch zu ungemütlichen Windböen kommen", sagt Hafenrichter. Ein weißer Januar sei aber bis auf weiteres nicht in Sicht.

