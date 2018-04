Es ist ein Spektakel, das sich jedes Jahr wiederholt und immer mehr Fans hat - die Kirschblüte. Für viele symbolisiert sie nach dem Winter den lang ersehnten Durchbruch des Frühlings. In Japan feiert man sie als Hanami. Auch in Deutschland veranstalten viele Städte Kirschblütenfeste - das Bekannteste in NRW findet dieses Wochenende in Bonn statt. Normalerweise können Liebhaber noch bis Anfang Mai das Naturphänomen dort beobachten. Hier lesen Sie, wo Sie noch schöne Fotos von Kirschblüten machen können.