Diesel-Fahrverbote Thema im Landtag Laschet will Maßnahmen für saubere Luft vorstellen

Im Streit über drohende Diesel-Fahrverbote will NRW-Ministerpräsident Armin Laschet nun für Klarheit sorgen. Am Mittwoch will er vor dem Landtag erklären, wie die Luft ohne Fahrverbote verbessert werden soll.